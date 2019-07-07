«Красный мэр» идёт на второй срок в третьем городе России

07.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Новосибирский обком КПРФ выдвинул действующего мэра города Анатолия Локтя кандидатом на должность градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о выдвижении Локтя было принято на тайном голосовании, его кандидатуру единогласно поддержали все делегаты отчетно-выборной конференции.

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«Наш «красный мэр» точно знает, что нужно делать в следующую пятилетку, все решения были приняты вместе с горожанами, а поэтому это — общее решение. Чего удалось добиться? В материальном плане — это привлечение инвестиций, решение проблем дольщиков, строительство детских садов и школ. Почему все получилось? Потому что Анатолию Евгеньевичу удалось консолидировать всех на решение общих проблем города, а это, поверьте мне, было самой сложной задачей, и он с ней справился», – сказала депутат Госдумы Вера Ганзя.

«Впереди у нас – очень сложная задача, сложная, потому что выборы в Новосибирске – конкурентные», – добавила она.

«Я благодарен товарищам за поддержку… Договариваться за счет торговли интересами новосибирцев мы не будем», – заверил сам Локоть.

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Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что действующий мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, несмотря на серьезную конкуренцию, имеет высокие шансы выиграть избирательную кампанию и остаться на должности на второй срок.

Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.