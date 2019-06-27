Коммунисты сохранят контроль над Новосибирском

27.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Действующий мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, несмотря на серьезную конкуренцию, имеет высокие шансы остаться на должности на второй срок. Он имеет большую поддержку среди горожан и даже среди представителей противоборствующей партии «Единая Россия», которые в этом году отказались от гонки.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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Эксперт подчеркнул, что решение Локтя переизбраться на второй срок поддержали основные политики региона – губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и спикер горсовета Дмитрий Асанцев, но тем не менее у Локтя остается много конкурентов.

«По моей информации уже сейчас о своём намерении участвовать заявили более десяти кандидатов разной степени узнаваемости и популярности. Среди них можно выделить Евгения Лебедева от ЛДПР, Виктора Козодоя от Справедливой России. Наверное именно они и будут основными конкурентами Анатолия Локтя в борьбе за пост главы города. По данным соцопросов, кандидат от КПРФ с огромным отрывом опережает потенциальных конкурентов.

Его поддерживает около 60 процентов избирателей Новосибирска. Шансов на то, что коммунисты утратят политический контроль над крупнейшим муниципалитетом страны практически нет. Но кампания несомненно предстоит жёсткая, конкуренты стесняться в средствах не будут», – считает Бондаренко.

Политолог отмечает, что грядущие муниципальные выборы, которые состоятся в сентябре, покажут, готовы ли местные элиты к новым условиям игры.

«Далеко не всех устраивает курс на новую политическую реальность, взятый региональным правительством и мэрией города. Прозрачность договоренностей, открытость и гласность, которой с недавних пор придерживаются ведущие политические силы Новосибирской области, будет, конечно же, испытана на прочность приверженцами старой системы. Выборы мэра города покажут, насколько готовы элиты области и города к консолидации и новым условиям игры», – резюмирует эксперт.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что по данным соцопросов, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть не имеет конкурентов на грядущих выборах и является самым узнаваемым политиком с максимальным рейтингом одобрения деятельности.

Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года, являясь одним из немногих крупных руководителей-коммунистов в России. Осенью 2019 года Локоть намерен участвовать в выборах, чтобы переизбраться на пост мэра.