«Комсомольская правда – Крым» публично облизала русофобку Джамалу

01.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Одно из самых популярных на полуострове изданий – «Комсомольская правда – Крым» опубликовало хвалебную статью об украинской певице Джамале, которая считает республику оккупированной и поддерживает признанный в России экстремистским Меджлис.

Так, на официальном сайте КП появился материал, посвященный жизни певицы, восхваляющий ее голос и ранние таланты, а также успех после переезда в Киев.

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«Джамала все чаще выпускала новые песни, ее звали на радио и телепрограммы, а в 2016 девушка победила на Евровидении с песней «1944», которую она посвятила памяти своих родственников. После на полуостров певица уже не вернулась», – скромно пишет издание, забывая о том, что песня «1944» была посвящена депортации крымских татар с территории Крыма и ряд иностранных СМИ посчитали ее «камнем в российский огород».

После того, как статья была опубликована, пользователи соцсетей возмутились ее содержанием и появлением на сайте российского СМИ.

«Что это вообще было? В «КП» с редактурой совсем туго? Вы бы хоть свои материалы промониторили сначала, прежде чем панегирики Джамале петь», – написала крымская журналистка Ирина Камышева.

В ответ на это редакция КП попыталась нелепо оправдаться, мол, материал касается творчества, а не политики:

«Уважаемые читатели, как уже было правильно замечено, КП неоднократно писала о политических предпочтениях Джамалы. Давала экспертам возможность прокомментировать ее высказывания. Обсуждаемая заметка не несла цели напомнить о позиции певицы по статусу Крыма. Это ретроспектива с элементами светской хроники».

Некоторые пользователи отметили, что с такой же позицией можно было бы написать хвалебную статью о нацистском преступнике Адольфе Гитлере.

«Так можно и про детство Гитлера писать, с пометками, что про Вторую Мировую писали в другой заметке. Ирина Камышева, которая указала, что вы про Джамалу и ее отношения с Крымом писали, говорила как раз о том, что заметки «ретроспектива с элементами светской хроники» в отношении этого человека неуместны, потому что она Крыму не друг. Поэтому плевать, как и кто относился к ее детским талантам», – отмечает журналист Григорий Назаров.

«Точно, очень милым мальчонкой был, чуть не стал художником… Можно ещё про Владимира Зеленского рассказать, у него очень богатая творческая юность и тоже немало успехов на сцене», – пишет пользователь Евгений Бондаренко.

Ранее Джамала заявила, что не приедет в Крым пока он находится под контролем России и будет рассказывать зарубежным СМИ о том, как плохо сегодня живется на полуострове. Напомним, в одном из своих выступлений президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «вернуть» Крым Украине и отметить это концертом Джамалы.