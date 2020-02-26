26.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский пригрозил Крыму «возвращением» и концертом Джамалы в Коктебеле


Украинский президент Владимир Зеленский в лучших традициях своих предшественников обвинил Россию в «аннексии Крыма» и заявил, что мир в стране наступит лишь с «возвращением» полуострова под контроль Киева.

Об этом он объявил, выступая в рамках форума «Age of Crimea 2020», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доброе утро всем участникам, селям алейкум, welcome to the forum. Знаете, очень часто речи содержат много цифр, много фактов, много цитат и очень серьезных мыслей. Но начать я хотел бы с простых, очевидных вещей. Аксиом, что не требуют доказательств. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина.

Наше общество может спорить по очень многим вопросам, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, тут украинцы на 100% едины, а значит, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи. Шесть лет назад Российская Федерация аннексировала Крым, шесть лет назад наша жизнь изменилась…

Возвращение Крыма в Украину – это не просто моя цель как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша совместная мечта – это залог безопасности на планете, это восстановление веры в международное право и веры в справедливость…

Это обязательно будет и в этом заинтересован весь мир, потому что полноценное окончание войны случится на Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму», – заявил Зеленский.

Президент также пообещал восстановить государственное финансирование меджлисовского телеканала ATR и вернуть запрещенной в РФ группировке офис на улице Шмидта в Симферополе, а также провести концерт певицы Джамалы в Коктебеле.

А бывший главарь меджлисовцев, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, открывая форум, пригрозил, что если Россия не «вернет» Крым, то повторит судьбу изолированной от внешнего мира Северной Кореи.

«Для жителей Крыма в условиях оккупации и, соответственно, изоляции от цивилизованного мира, нет и не может быть каких-либо светлых перспектив. Да и сама страна-оккупант постоянно и незамедлительно будет превращаться в огромную Северную Корею, ставшую символом тоталитаризма, жестокости и мракобесия», – заявил Джемилев.

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