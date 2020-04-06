Конец евросказке: Коронавирус разворачивает Балканы на Восток

06.04.2020, Москва, Ольга Козаченко

Из-за отсутствия действенной помощи в борьбе с коронавирусом волна публичного негодования и разочарования «европейской солидарностью» прошлась от Испании до Сербии.

Об этом в статье, опубликованной «Независимой газетой», пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко, напомнивший, что президент Сербии Александар Вучич из-за отказа ЕС оказать помощь публично заявил о конце «европейского мифа» для Белграда.

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«В ответ на запросы о помощи сразу откликнулся Китай, отправив в Белград 5 млн масок и команду медиков из Уханя для обучения сербских коллег борьбе с коронавирусом. Их самолет в аэропорту встречал лично Вучич, признавший, что Евросоюз бросил Сербию, не оказав никакой помощи и отказавшись даже продать Белграду аппараты ИВЛ. Доходило до смешного – сербских врачей, работающих в ФРГ, не отпускали в Сербию, рассчитывая, что они окажутся полезны Германии», – пишет Бондаренко.

Он обращает внимание, что официальное признание в «крахе европейской солидарности и европерспектив» на высшем государственном уровне в Сербии прозвучало впервые за последние 20 лет, в течение которых Белград с разной степенью упорства твердил об отсутствии альтернативы европейскому пути.

«Глобальный вирус изменил геополитические настроения. Принцип «друг познается в беде» повернул Сербию в сторону Пекина и Москвы больше, чем все бизнес-проекты, вместе взятые. Потому что выбор вектора развития – в первую очередь цивилизационный и только потом экономический. А помощь в беде относится к разряду «свой–чужой» гораздо больше, чем «Турецкий поток» или транзитные магистрали», – считает эксперт.

По его мнению, Запад всегда считал сербов «пятой колонной» внутри Европы, а сейчас «доказал это своим равнодушным бездействием».

Он также указывает на существенную помощь, оказанную в борьбе с эпидемией Белграду со стороны РФ: 11 военно-медицинских самолетов доставили несколько лабораторий по исследованию вируса, аппаратов ИВЛ, средства защиты (по 3 млн масок и перчаток, 150 тыс. защитных костюмов и пр.) и даже военную технику для развертывания мобильных госпиталей в наиболее пострадавших районах страны.

Эксперт полагает, что сербский президент Александр Вучич за внимание и бдительное отношение к борьбе с коронавирусом «может дать фору большинству мировых лидеров».

«Пример Сербии может оказаться заразительным и для других стран региона – когда больше неоткуда ждать помощи, и Босния, и Македония могут обернуть свои взгляды на Восток. Как изменит вирус геополитические расклады на Балканах, станет понятно уже этой осенью – по шагам ЕС, ответным действиям Белграда и в результате парламентских выборов – перенесенных в Сербии и Македонии и запланированных на октябрь в Черногории», – резюмирует Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты полагают, что паническая реакция ЕС на пандемию коронавируса развязывает руки Белграду.

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