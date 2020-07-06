«Конфликт неизбежен»: Украина доиграется с размещением иностранных войск

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Увеличение присутствия войск НАТО на Украине противоречит украинской Конституции и рано или поздно приведёт к серьёзному конфликту.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституцией Украины запрещены какие-либо внешние войска и их нахождение в этой стране. Но на Конституцию наплевали, поэтому они подрядились какими-то там законами, даже референдум не провели.

Это приведёт к обострению конфликта – чем ближе базы НАТО, территории, на которых тренируются НАТОвские войска. Будет конфликт, рано или поздно ему быть», – сказал он.

Также Алексей Журавко возмутился тем, что иностранные солдаты на территории Украины имеют иммунитет, и им позволено творить всё что угодно.

«Что касается непосредственно войск НАТО – они у нас тоже (как и в других странах – прим. ред.) бесчинствуют. Об этом тоже не пишут. Мы помним два года назад, когда американский солдат в пьяном состоянии во Львове избил и изнасиловал девушку, и ему ничего за этого не было. Только погудели.

Поэтому они тоже имеют иммунитет, и если они захотят что-то творить, чудить, издеваться над народом, то всё им позволено. Всё, что не позволено нашим – то позволено им», – рассказал экс-депутат.

Напомним, накануне на фоне активизации заходов кораблей НАТО и США в Черное море российские военные в Крыму отработали поражение морской цели из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».