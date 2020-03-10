«Контакты с агрессором недопустимы» – Украина отказалась передать РФ прах погибшего героя

10.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина отказалась передать РФ прах легендарного разведчика времен Великой Отечественной войны Николая Кузнецова.

Так, министерство культуры Украины отказало Львовскому горсовету в эксгумации останков Кузнецова, похороненного во Львове на Холме Славы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минкульте посчитали, что этот процесс будет иметь «общественно-политические последствия», так как предполагает сотрудничество с Россией на государственном уровне.

«В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно», – говорится в сообщении министерства культуры Украины.

Николай Кузнецов – советский разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.

Ранее могила Николая Кузнецова неоднократно подвергалась нападениям националистов.

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