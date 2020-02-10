Украина начала торговать остатками совести – СМИ

10.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Не исключено, что украинские власти пойдут на то, чтобы выставить на обмен прах похороненного в Киеве генерала Ватутина, войска которого освобождали украинскую столицу от нацистов.

Об этом в материале об отказе львовских властей передать родственникам в РФ прах разведчика Николая Кузнецова пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем уже нечем торговать Украине, а потому торгуют совестью. Вернее, тем, что от нее осталось там. А что предложат следующим для продажи или обмена – прах Ватутина, освободившего Киев или всех солдат Красной армии, погибших и похороненных на Украине в Великую Отечественную? Это ведь не их герои. Что тогдашние, что нынешние каратели», – отмечается в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», львовский мэр Андрей Садовой заявил, что в то время, «когда в российском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возвращения останков агента НКВД невозможно».

Ранее мы рассказывали, как во Львове нацисты изуродовали могилу Кузнецова.