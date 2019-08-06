Корбан призвал «ловить момент» и надеяться на московских майданщиков

06.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина должна внимательно следить за протестами либералов в Москве, чтобы воспользоваться этой возможностью и захватить Крым и республики Донбасса.

Об этом в своем блоге заявил Геннадий Корбан, бывший вице-губернатор Днепропетровской области, экс-соратник олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он похвалил «смелых и отважных» московских майданщиков, акции которых успешно пресекает столичный ОМОН, а полиция возбуждает уголовные дела.

«Очень хотелось бы поддержать смелых и отважных людей, которые выходят и выходят на протесты в Москве. Это даёт надежду , что вскоре там может что то измениться. Украина должна внимательно наблюдать за происходящим , хотя бы для того, чтобы не упустить момент вернуть себе Крым и Донбасс. Лично я, [глядя] на происходящее, хочу выразить солидарность с протестующими», – заявил Корбан.

Напомним, что Корбан сыграл немаловажную роль в репрессиях и похищения противников Евромайдана в Днепропетровской области. А его соратник Борис Филатов предлагал свой вариант стратегии переговоров с участниками восстания на Донбассе: «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать.. . Вешать их будем потом».

Также Корбан взял на себя ответственность за организацию массового сожжения одесситов 2 мая 2014 года в Одессе.