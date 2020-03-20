Корбан пророчит Украине тотальный коллапс, дефолт и голодные бунты

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Некомпетентность киевской власти и её неспособность ввести адекватные карантинные меры приведёт к полному коллапсу и голодным бунтам по всей Украине.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-соратник олигарха Игоря Коломойского, организатор карательных батальонов, бывший вице-губернатор Днепропетровска Геннадий Корбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«95 квартал у власти это уже не смешно. Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране – глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. В этой ситуации полномочия по чрезвычайным мерам необходимо передать местным властям, чтобы они принимали решения в зависимости от ситуации (убрав при этом идиотов-губернаторов).

Эти меры должны быть четко описаны и регламентированы. И не должны препятствовать обеспечению жизнедеятельности людей.

Мы живем не в коммунистическом Китае, где возможны такие мобилизационные мероприятия. Где инфраструктурные объекты и объекты жизнеобеспечения принадлежат государству. Соответственно, модель чрезвычайных мер должна быть иной. В противном случае ЧП на Украине может привезти к катастрофе и дефолту, когда перестанут работать водоканалы, начнутся перебои в энергетике и голодные бунты.

Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами. А если таковых нет, то среднесрочными и краткосрочными казначейскими займами. Приоритет отдаётся медучреждениям и медперсоналу, которые там работают.

Нельзя закрывать продуктовые супермаркеты и рынки. Транспорт должен функционировать.

В этой ситуации важно ограничить передвижение людей старше 60 лет. И параллельно организовать логистику доставки помощи в их квартиры. Для примера, в Днепре чуть более 200 тыс пенсионеров. Легче обеспечивать этих людей, когда все остальные работают», – написал Корбан.

Он уверен, что чрезвычайное положение необходимо ввести для абсолютно некомпетентного украинского истеблишмента, чтобы страна получила хоть какой-то шанс на выживание.

«Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться», – резюмировал бывший чиновник.

Напомним, введённые Владимиром Зеленским и его командой меры по «противодействию» эпидемии коронавируса ввергли в хаос и полностью парализовали Киев и многие другие крупные украинские города.