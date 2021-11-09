Корнилов: «Зеленский назначает на должности слабоумных»

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Президент Украины Владимир Зеленский раздаёт должности нарциссам и коррумпированным чиновникам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получается, что на Украине никто не за что не отвечает. Всегда говорят: «Вот, не критикуйте Зеленского, это же президент». У министра иностранных дел Украины проявление слабоумия – он нарцисс, у которого за душой ничего нет. Но кто его назначил? Кто озвучивает внешнеполитическую повестку? На это имеют право два человека: президент Зеленский и глава МИД Кулеба. Простите, но слабоумного назначил на эту должность Зеленский от большого ума? Для него это, наверное, авторитет, если он назначает его на эту должность», – отметил политолог.

«Или смотрите, по квоте президента сейчас назначение Резникова. Я читаю – у Резникова по количеству офшоров никакой Зеленский рядом не стоит. Резников их приобретал даже будучи в правительстве. Резников чиновник, у него вроде маленькая зарплата, а у него имущества на 500 тысяч долларов, и он выписывает ссуду своей дочери на миллион с лишним долларов и не стесняется. То, что его деньги не входят в декларацию, его даже не волнует», – сказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что за все назначения топ-чиновников отвечает лично Зеленский.

«Вот такой министр обороны, все в офшорах, наверное, сейчас Укроборонпром пойдёт вверх. Сейчас на какого чиновника не посмотри, никто не решает, но всё по идее решает Зеленский», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что недавно назначенный министр обороны Украины Алексей Резников абсолютно устраивает киевскую верхушку и её западных покровителей именно тем, что он является хорошим демагогом в плане пиара власти, при этом, совершенно не разбираясь в вопросах обороны и армии.