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08.11.2021 15:38
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Политика, Украина
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Погребинский о Резникове: «Этот националист-галичанин может наделать много бед»

Новости УкраиныНедавно назначенный министр обороны Украины Алексей Резников абсолютно устраивает киевскую верхушку и её западных...

Недавно назначенный министр обороны Украины Алексей Резников абсолютно устраивает киевскую верхушку и её западных покровителей именно тем, что он является хорошим демагогом в плане пиара власти, при этом, совершенно не разбираясь в вопросах обороны и армии.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что есть мнение, объясняющее увольнение пяти украинских министров в целом и главы Минобороны Тарана в частности, что эти люди были недостаточно публичны.

«А характеристики команды Зеленского определяются по принципу – ты можешь дать пресс-конференцию и рассказать, как и что, интерпретировать всё. Не можешь? Поменяем на того, кто может. Вот, Резников, например, может. Хотя он никакого отношения к обороне, армии в жизни не имел, и я думаю, вообще плохо понимает, что это за ведомство, за которое он должен отвечать в качестве министра», – отметил Погребинский.

«Но президент знает, что если он придёт на пресс-конференцию и объяснит людям, что президент Зеленский – лучший главнокомандующий за все времена существования украинского государства за полторы тысячи лет, и он действительно умеет говорить», – сказал Погребинский.

«Мы же помним, как господин Резников говорил, что надо делать с Донбассом, что это раковая опухоль. Он является одним из основных авторов закона о переходном периоде оккупированных территорий. Если бы ознакомились с этим законом, поняли, что этот человек, в случае, если бы ему удалось получить контроль над этими территориями, то, как бы он себя повёл с теми людьми, которые там живут. Не вдаваясь в детали, из сего понятно, что это радикально настроенный человек, галичанский националист, который на должности министра обороны может наделать много бед», – предупредил политолог.

Также он прокомментировал слова Резникова, произнесённые сразу после назначения, о своём желании отменить призыв и начать строить профессиональную армию.

«Зачем он это говорит? Конечно, в какой-то мере это связано с тем, что матери боятся отпускать своих сыновей в армию и так далее, и не всё хорошо в армии, но самое главное, он говорит то, что хотят услышать покровители нынешней украинской власти на Западе – в США, в Брюсселе. Там скажут: хорошо, правильно говорит министр. Кроме того, они скажут: министр обороны ничего не понимает в военных делах, и это хорошо, это же по-европейски.

Вот, в Европе есть министр обороны Германии, которая несёт регулярно какой-то бред, не понимая сути своих слов. Нормально, и у нас будет такой министр непрофессиональный, политик, который устраивает политическую верхушку Зеленского. Говорят, что он друг главы офиса президента, поэтому он их устраивает и будет для них хорошим министром. Вот мотивация того, что говорит Резников», – заключил Михаил Погребинский.

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