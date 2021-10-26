Зеленский стал олицетворением мировой коррупции – Черновол

26.10.2021 17:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Финансирование «опроса Зеленского» партией «Слуга народа» является грубым нарушением закона и коррупцией в особо крупных размерах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший соратник свергнутого президента Виктора Януковича Тарас Черновол, сегодня обслуживающий интересы Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зеленский проводил опрос из пяти пунктов, а где результаты, оценка, деньги? Из этой темы начал лезть криминал. На самом деле, когда мы говорим о коррупции в особо больших размерах, то проведение этого опроса и было коррупцией в особо крупных размерах. Когда президент, который должен быть равноудалённым и внепартийным с момента принятия присяги, какая-то одна партия дала взятку на проведение его хотелки – это коррупция в особо крупных размерах, и он принял эту взятку», – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Зеленский в мировой прессе фактически стал воплощением воровства и коррупции.

«В НАЗК (Национальное агентство по противодействию коррупции – прим.), которое на основе этого должно было ввести санкции и добиваться снятия с регистрации партии «Слуга народа», даже не пикнули! Криминал на криминале. Но Зеленскому это не интересно, потому что борьба с коррупцией только тогда набирала такой разгон. Сегодня Зеленский признан, по крайней мере мировой прессой вне Украины, лидером мировой коррупции . Зеленский стал визуализацией коррупции», – заключил Черновол.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский уже два года обладает абсолютной полнотой власти, но до сих пор не доверяет Украине свои личные деньги и пользуется офшорами .