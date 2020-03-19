Коронавирус и нефть продолжают давить на рубль

19.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Если цены на нефть продолжат свое падение, то пойдет вниз и российский рубль.

К такому выводу приходят опрошенные «Коммерсантом» эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По слова начальника управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева, инвесторы приводят курс доллара к положению, адекватному цене на нефть.

В ближайшие дни поводов для разворота на рынках не будет.

«При $25 за баррель Brent есть риск ухода курс доллара к отметке 82 руб./$. Заметно ниже $25 нефть не ждем, это цена продажи нефти Саудовской Аравии»,— сказал Бушуев.

А вот в случае реализации негативного сценария, при котором цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель, говорят эксперты, ослабление рубля ускорится, и в этом случае аналитики ждут от Центробанка повышения ключевой ставки.

«Если стоимость нефти упадет до $20 за баррель и продержится там по крайней мере на протяжении трех месяцев, а курс доллара поднимется выше 95 руб./$, то ЦБ может поднять ставку до 7,5%. При цене на нефть на уровне $25 за баррель и курсе доллара выше 90 руб./$ ключевую ставку ждем на уровне 7%»,— заявила экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

По ее словам, ужесточению денежно-кредитной политики может помешать реализация риска широкого распространения вируса на территории России.

«Мы не исключаем снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в апреле, до 5,5%, если в какой-либо форме реализуется сценарий полного карантина в России», — отметила Донец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские медики рассказали, что коронавирусами люди болеют каждый год.

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