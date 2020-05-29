29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Политика, СБУ, Украина
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Коррупционные кадры Порошенко достались в наследство Зеленскому


Генерал СБУ Игорь Лурин через офис президента руководит всеми коррупционными потоками в армейской медицинской сфере.

Об этом в эфире YouTube-канала «Нестор Воля» заявила одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Оксана Корчинская и супруга скандального праворадикала Дмитрия Корчинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генерал Хоменко, который руководит сейчас медицинской системой, который когда-то был очень хорошим хирургом, но когда он стал чиновником, у него появился серый кардинал в офисе президента, который был серым кардиналом при Порошенко. Теперь он и при Зеленском серый кардинал, который руководит всеми схемами по закупкам для военной медицины. И теперь при Зеленском так же и в академии наук он руководит коррупционными схемами.

Это генерал СБУ Игорь Лурин, был при Януковиче начальником медицины СБУ. А теперь он руководит медицинскими коррупционными потоками», – рассказала Корчинская.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если проанализировать реальные действия президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, то становится понятно, что он ничем не отличается от своего предшественника.

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