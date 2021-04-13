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13.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Туризм, Турция
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Косачев призвал россиян ответить на оскорбление Эрдогана и бойкотировать отдых в Турции


Граждане России с моральной точки зрения не имеют права отдыхать в Турции, лидер которой посягает на права и свободы их соотечественников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Он указывает, что в соцсетях решение России приостановить авиасообщение с Турцией из-за резкого увеличения количества больных ковидом в этой стране увязали с недавними заявлениями турецкого президента, поставившего под сомнение территориальную целостность России, в частности заявлением о непризнании российского статуса Крыма.

«Сети они на то и сети, чтобы строить версии. Но я не об этом. Одновременно появились расчеты, что данная мера затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в Турцию. И вот о чем подумалось. В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе – ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», – пишет Косачев.

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов. Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых.

И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к тёплому морю. Или опять начнётся нытьё типа «вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули» и окажется, что насчёт гражданственности я всего лишь размечтался?», -резюмирует Косачев.

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