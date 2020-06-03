Кошмар Украины становится явью: Российские ВДВ готовятся к десанту с моря

03.06.2020, Москва, Олег Кравцов

С нынешнего года система подготовки российских воздушно-десантных войск изменится: ВДВ научатся десантироваться с моря будут регулярно отрабатывать высадку с кораблей и захват береговых плацдармов.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Источники газеты утверждают, что в этом году пройдут первые крупные учения такого рода, а нововведение отработают на базе 7-й десантно-штурмовой дивизии, базирующейся в Новороссийске.

Издание напоминает, что начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев ранее заявил, ВДВ будут отрабатывать действия десантно-штурмовых подразделений в качестве морского десанта, с высадкой на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей.

Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, новая тактика дает возможность высаживать на берег более насыщенные тяжелой техникой группировки.

«В марте этого года на крымском полигоне Опук прошли экспериментальные учения, на которых десант действовал по-новому. Усиленный батальон 7-й дшд с дивизионом самоходной артиллерии и батальоном танков высадились с БДК. 15 самолетов Ил-76 провели десантирование парашютистов, спецназовцев и их бронетехники. Поддержал операцию тактический десант ВДВ, прибывший на вертолетах армейской авиации. Маневры проводили в тесном взаимодействии с силами ВМФ России», – отмечается в статье.

«По опыту последних десятилетий мы видим, что ВДВ всё чаще используют как мобильные, полностью боеготовые силы, которые могут быть задействованы в любой момент. Можно вспомнить Южную Осетию, Абхазию и Крым. И понимаем, что мобильная компонента должна уметь делать всё, в том числе десантироваться с морских направлений», – считает Мураховский.

Кроме того, указывает издание, «тяжелеет» и морская пехота, которая получает современную бронетехнику, в том числе танки, а новые силы готовят к возможности быстрой перегруппировки и развертыванию как в России, так и за рубежом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно ВСУ провели учения по отражению вторжения российских войск с моря.

Кроме того, украинский экстремист Рефат Чубаров утверждает, что президент РФ Владимир Путин готовит бросок в Херсонскую область.

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