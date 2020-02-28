Украина готовится к вторжению российского десанта

28.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Под Бердянском на Петровском полигоне ВСУ и НГУ провели масштабные военные учения с задействованием тяжёлой артиллерии и авиации по противодействию вторжения российских войск с моря.

Об этом сообщили в пресс-службе неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По легенде, морской десант РФ пытался осуществить высадку на побережье Азовского моря с целью захвата украинских опорных пунктов вблизи Мариуполя. Радиолокационная система наших сил зафиксировала скопление вражеской техники в море вблизи украинской территории, что дает начало масштабному отражению атаки десанта противника. Во время наступления врага и его попытки высадиться на побережье в ход вступила тяжелая артиллерия и армейская авиация. После перемещения условного врага на береговую линию к бою присоединились танки, морская пехота, десант и бойцы ОЗСП «Азов» на бронемашинах «Спартан», – говорится в сообщении.

О роли украинских националистов в данных учениях рассказал начальник секции S3 штаба первого батальона полка «Азов» «Паркур».

«Цель бойцов «Азова» в этих учениях – не допустить продвижения вражеского морского десанта и задержать противника до прибытия основных сил морской пехоты. Мы зашли с фланга и отвлекали противника автоматными очередями, а морская пехота нанесла удар во фронт», ‒ объяснил неонацист.

После «победы» над российскими войсками ВСУ провели эвакуацию условных раненых вертолетами. Украинское командование осталось удовлетворено подготовкой атошников.

Напомним, ранее редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут заявил, что российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, в то время как ВМС Украины не имеют сил для противодействия.

В то же время, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал победить российскую армию в суде.