Косово – это Сербия, а Украина – это часть России, – российский публицист поправил сербского президента

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Президент Сербии Александр Вучич лукавит, называя Крым и Донбасс частью Украины.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Холмогорова, понятно, что Вучич таким образом подчеркивает, что Косово является частью Сербии, но, исходя из этой логики, частью России необходимо считать не отдельные части бывшей Украины, а всю ее территорию.

«Находясь в роли слабого лидера слабой страны, понятное дело, президенту Сербии приходится лицемерить. Он отлично сам понимает, что конструкция совершенно другая – не та, что Косово – это Сербия, а, значит, Донбасс – это Украина. Он отлично понимает, что конструкция логически совершенно иная, что Косово – это Сербия, а поэтому Украина – это Россия. А Донбасс, как раз, в роли Косовской Митровицы, где сербы пытаются хотя бы этот кусок Косова, международно признанный американцами и всеми прочими, частью совершенно вымышленного государства. Точно так же вымышленное государство Украина требовала, чтобы все признавали Донбасс в ее составе», – заявил Холмогоров.