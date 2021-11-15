Паналбанская партия «премьера» Косово проиграла и во втором туре выборов

Во втором туре местных выборов в Косово партии «Движение Самоопределение» удалось поставить своих мэров только в четырех муниципалитетах из восьми.

При этом правящая партия после выборов в феврале этого года, где она получила 48,16% голосов, продолжает сохранять большинство в парламенте.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после прошедшего в воскресенье второго тура местных выборов паналбанская партия «Движение Самоопределение» Альбина Курти улучшила свои позиции по сравнению с первым туром , прошедшем в октябре текущего года, но не намного. Напомним, что тогда партия не смогла победить ни в одном из 38 муниципалитетов Косово. В минувшее же воскресенье паналбанцам удалось взять Гнилане, Каменицу, Подуево и Стимле, при этом проиграв в Призрене, Джаковице, Кочанике, Ораховаце, Витине, Косово Поле, Обилие и столичной Приштине.

Провал «Самоопределения» можно связать с тем, что за несколько месяцев «премьерства» Альбин Курти, следуя установкам своих американских кураторов, только и занимался провокациями против Сербии и дипломатической войной с Белградом, в то время как экономическая и социальные сферы края полностью просели.

При этом созданная в свое время боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократическая партия Косово взяла власть в девяти муниципалитетах, сформировавшая прежнее правительство при активной помощи администрации прежнего президента США Дональда Трампа Демократическая лига Косово – в восьми муниципалитетах, принадлежащий криминальному клану бывших боевиков UCK Харадинаев «Альянс за будущее Косово» – в пяти.

Партия косовских сербов «Сербский список», как и в первом туре, успешно выступила в сербских анклавах края, взяв власть аж в десяти муниципалитетах, чего не удалось достичь ни одному участнику выборов.

«Администрирование избирательного процесса со стороны ЦИК было очень хорошим. Все мэрам желаю много битв и работы по борьбе с преступностью и коррупцией. Будем сотрудничать в этой борьбе. Неудовлетворительный результат, обусловлен некоторыми недостатками внутри «Движения Самоопределение», – прокомментировал итоги выборов Альбин Курти.