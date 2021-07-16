Косовские сепаратисты обвинили сербов в массовом поносе среди албанцев

16.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Представительница партии военного преступника и бандита Рамуша Харадиная – Альянс за будущее Косово, Тиме Кадрияй заявила, что перед массовым отравлением в Дечанах там видели пару «подозрительных сербов».

Слова политика подхватили многие косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что Национальный институт общественного здравоохранения Косово заявил, что в пробах воды в Дечанах, где от отравления водой пострадали полторы тысячи человек, была обнаружена кишечная палочка, албанские сепаратисты попытались возложить вину за произошедшее на сербов.

«В пробах из системы водоснабжения, взятых 13 июля 2021 года в районе Дечани, в лаборатории в Приштине были обнаружены некоторые непатогенные бактерии, что может указывать на то, что питьевая вода загрязнена, – говорится в заключении Национального института. – В то время как бактерия Escherichia coli (кишечная палочка) была локализована в Дреноваце (откуда поступает вода в Дечани, где отравились полторы тысячи человек)».

При этом член партии Альянс за будущее Косово, возглавляемой оправданным Гаагским трибуналом лидером криминального клана Рамушем Харадинаем, Тима Кадрияй заявила, что один из жителей, по ее словам, видел «двух подозрительных сербов» в Дечанах незадолго до того, как произошло массовое отравление.

В ответ на это президент Сербии Александр Вучич сказал, что у него есть данные из Дечан, что там в автомобиле с номерными знаками сербского города Нови Сад были замечены двое граждан Сербии, которые не приближались к источнику воды ближе чем на 500 метров.

«Когда вы слышите подобное, то не можете понять, как это пришло кому-то в голову. Тогда вы видите, что они пишут, что Курти не торопится с диалогом с Сербией, потому что ждет смены правительства в Белграде. Когда вы смотрите на все это, вам становится ясно, что происходит и насколько сложна и незавидна политическая позиция Сербии», – добавил Вучич. «Аналогичная кампания по распространению ложных новостей послужила предлогом и поводом для спирали насилия, кульминацией которой стал погром в марте 2004 года, – прокомментировали заявления албанцев в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Очередной этап появления лживых новостей может иметь далеко идущие последствия для и без того нестабильной ситуации с безопасностью в Косово и Метохии. Они происходят во время увеличивающегося числа инцидентов против сербов в провинции, и теперь их цель дополнительно обозначена, а безопасность монастыря Высоки Дечани снова находится под угрозой».

В заявлении Канцелярии также отмечается, что подобное ложное обвинение было выдвинуто в 2019 году, когда Приштина заявила, что избирательные бюллетени из центральной Сербии были отравлены, что оказалось банальным фейком.

Погромы сербов начались 17 марта 2004 года, после того как международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), в гибели которых местные провокаторы объявили сербов.

Лживые слухи об убийстве сербами албанских подростков в 2004-ом спровоцировали массовый погром в Косово

Погром продолжался два дня, в ходе него были убиты девятнадцать сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.