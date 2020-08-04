Косовские сепаратисты решили сажать сербов за отказ признавать боевиков героями

04.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Разрабатываемый Приштиной проект «Закона о ценностях войны «Армии освобождения Косово» (UCK) грозит уголовной ответственностью каждому, кто считает эту военизированную организацию бандформированием, а отторжение края от Сербии – незаконным.

Против законопроекта, который направлен на рассмотрение депутатов Ассамблеи Косово, уже выступили президент Сербии Александр Вучич и посол США в Косово Филипп Коснетт.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в документе прописано, что «Армия освобождения Косово» была создана добровольцами во имя «миссии по защите населения Косово и освобождению страны от оккупационных военно-полицейских сил и администрации Сербии».

Согласно ему, каждый «гражданин Косово» обязан «уважать и защищать ценности борьбы, определенные этим законом, в любое время и при любых обстоятельствах в Косово и за рубежом». В список этих так называемых ценностей включены: утверждение, что бойцы UCK пали за свободу (иные трактовки не допускаются), флаг банды, ее герб, текст клятвы бандитов, непререкаемый авторитет членов генерального штаба и прочих оперативных штабов, мемориальный комплекс кровожадному террористу Адему Яшари в Преказе и прочие памятники и монументы главарям банд.

При этом «нарушение закона будет наказываться в соответствии с действующим законодательством (согласно Конституции Косово, это будет означать, что нарушитель является предателем)».

«Это попытка ввести словесные правонарушения, сначала заставить всех думать, как они, и тех, кто не согласен с ними, отправлять в тюрьму, – прокомментировал законотворчество сепаратистов президент Сербии Александр Вучич. – У них уже есть шаблоны допустимых мнений (которые следует уважать)».

При этом сербский президент напомнил судьбу экс-министра администрации и местного самоуправления Косово, депутата Ассамблеи Косово Ивана Тодосиевича, который высказался о провокации в Рачаке (что стало поводом агрессии НАТО против Югославии), как о «сфабрикованной резне», а об убитых там подразделениями полиции и армии Югославии албанцах, как о «террористах». И получил за это два года.

«Вы помните, что когда они только арестовали Тодосиевича, этого замечательного человека из Звечана, я повторил все, что он сказал о Рачаке, и сегодня я думаю то же самое о Рачаке и этом преступнике Уильяме Уокере (главе миссии ОБСЕ, давшего липовое заключение об убитых боевиках, как о мирных жителях – жертвах расправы югославских силовиков). Так что, вы хотите арестовать всех нас за это?».

Иван Тодосиевич

Таким образом, президент Вучич дал понять, что сепаратисты хотят принять «Закон о ценностях войны «Армии освобождения Косово» с той целью, чтобы распространить «прецедент Тодосиевича» на всех жителей края, купируя любое инакомыслие, в первую очередь у сербов.

При этом, что характерно, новый законопроект не оценил даже посол США в Косово Филипп Коснетт:

«Предложенный «Закон о ценностях UCK» является неправильным способом показать уважение UCK. Он криминализирует свободу слова, запугивает граждан и является дорогостоящим. Это отвлекает от практических усилий по пониманию и преподаванию истории Косово. Когда стороны переориентируют энергию на экономику и (борьбу с – ред.) COVID-19?», – написал американский дипломат в своем твиттере.