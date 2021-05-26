Косовский политолог: «До Боснии дотянется рука России!»

26.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Политолог из Приштины Азем Власи заявил, что за вброшенными в последний месяц в информационную среду «неофициальными документами» по новому переделу Западных Балкан стоят Сербия и Россия.

Об этом он сообщил боснийскому порталу Vijesti.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Неофициальные документы – это провокация для проверки реакции на высказанные в них идеи, – заявил Власи. – И по характеру реакции можно распознать, кто за ними стоит. Поскольку сербские лидеры с радостью восприняли идею «мирного отделения» Республики Сербской и ее присоединения к Сербии, очевидно, что они стоят за этим, вероятно, с помощью российских кругов и определенных европейских политиков правого толка в Европе. Недавно появился еще один неофициальный документ, в котором подробно рассматривается реструктуризация Косово так, чтобы Сербия была довольна. Вучичу это тоже понравилось».

При этом косовский эксперт считает, что реакция мирового сообщества на «сербскую и русскую провокации» была явно недостаточной, точнее ее, по его словам, просто не было:

«Реальной международной реакции на эти провокации против Боснии до сих пор нет. Но она должна быть, пока не стало слишком поздно, как это было после 1992 года. Европа и Соединенные Штаты должны знать, что, если они откажутся от БиГ, рука России дотянется туда. И Россия заинтересована не в стабильности в нашем регионе, а в подавлении присутствия Запада, и особенно Соединенных Штатов, и в том, чтобы служить амбициям Великой Сербии», – заявил политолог из Приштины.

При этом нужно отметить, что Власи откровенно соврал читателям боснийского портала, поскольку ранее президент Сербии Александр Вучич заявил , что его страна не имеет отношения к «неофициальным документам», мало того, они ее не устраивают, поскольку там прописано признание независимости Косово Сербией. В свою очередь, Россия, признающая целостность Косово устами дипломатов также говорила об опасности новой перекройки границ на Балканах. Наконец, реакция на эти вбросы была и со стороны Запада, когда представители стран ЕС и США сказали, что не стоят за появлением «неофициальных документов» и считают, что пересмотр границ на Балканах может спровоцировать войну.