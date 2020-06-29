Косовский военный преступник Тачи выпадает из переговоров с Белградом

29.06.2020, Москва, Олег Кравцов

После провала субботней встречи в Вашингтоне с участием лидеров Сербии и Косово ЕС постарается сыграть ведущую роль в косовском урегулировании.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, что представители косовских «властей» отказались от поездки в США из-за предъявления спецпрокуратурой Гаагского суда обвинения косовскому «президенту» Хашиму Тачи в военных преступлениях и массовых убийствах.

Сразу после этого руководство ЕС провело в Брюсселе переговоры сначала с «премьером» Косово Авдулахом Хоти, а затем с президентом Сербии Александром Вучичем.

Переговоры состоялись сразу после того, как стало известно об отмене запланированной на 27 июня встречи по косовскому урегулированию в Вашингтоне. При этом в Брюсселе проинформировали, что сербско-косовский диалог возобновится уже в июле саммитом в Париже.

«Вопрос о сербском представительстве в этом диалоге практически не стоит: как и ранее, Белград наверняка будет представлять президент Александр Вучич. Тем более что после недавней уверенной победы его Сербской прогрессивной партии на выборах президент будет контролировать абсолютное большинство в парламенте и сможет провести через него любое решение по Косово», – отмечается в статье.

А вот ясности с тем, кто будет представлять Косово, пока нет. Собеседники издания в экспертных кругах края убеждены, что «обвинение гаагского спецпрокурора делает практически невозможным для президента Хашима Тачи продолжение переговоров с Белградом», тогда как позиции «премьера» Хоти не настолько прочны, чтобы он мог самостоятельно принимать принципиальные решения.