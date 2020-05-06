Косовского богача Пацолли поймали на растрате сотен тысяч евро бюджетных денег

06.05.2020, Белград, Алексей Топоров

На Балканах обнародован компромат на экс-«президента» и «главу МИД» Косово, олигарха Бехджета Пацолли, который ранее был атакован политическими оппонентами как близкий приятель и партнер действующего «президента» Хашима Тачи.

Об этом сообщил новостной портал Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кампания против Бехджета Пацолли, который считается «самым богатым албанцем в мире», началась после того, как и.о. министра внутренних дел, представитель движения «Самоопределение» и соратник Альбина Курти – Джелал Свечла поначалу обвинил «президента» Косово Хашима Тачи в том, что тот, нарушив карантинные предписания и не уведомив МИД, отправился на территорию Албании.

А затем выступил с обвинением и против ближайшего соратника Хашима Тачи, главу Альянса за Новое Косово Пацолли, за то, что тот, нарушив режим изоляции, наоборот вернулся в Косово из Швейцарии, используя при этом президентский транспорт, не имея на то полномочий. Свечла сказал, что велит арестовать олигарха, если тот явится в «парламент», нарушив режим карантина.

«Исполняющий обязанности министра внутренних дел пригрозил мне арестом, если я пойду в Ассамблею, чтобы исполнить свой долг депутата, – написал Пацолли в твиттере. – Это самая большая ошибка косовского парламентаризма с 1989 года. Правительство подотчетно Ассамблее, а не министрам. Демократия должна превалировать».

Теперь в информационном пространстве появился и компромат на Пацолли, с отсылом на прежние заявления олигарха о том, что он, занимая государственные должности, никогда не тратил бюджетные деньги и даже 98% перелетов по делам «государства» за рубеж осуществлял исключительно при помощи личного джета.

При этом, по информации Koha, в течение двух лет, во время которых Пацолли выполнял функции министра иностранных дел, он вместе со своими коллегами потратил 775 тысяч бюджетных евро только на авиабилеты, 100 тысяч 863 евро на телефонные звонки во время своих поездок за границу, 76 тысяч 968 евро на проживание в зарубежных отелях и 11 тысяч 576 евро на еду во время этих визитов.

Бехджет Пацолли

Атака на «самого богатого албанца» стала новым шагом отставленного «премьер-министра» Альбина Курти и его команды из движения «Самоопределение», которые добиваются проведения новых досрочных выборов в июне, с надеждой вновь победить и захватить власть в крае.

Для диалога с Сербией «самоопределенцы» являются гораздо худшим вариантом, поскольку жестко отстаивают идею «Великой Албании», не признают возможности территориального размена и поддержаны демократическими элитами США и стоящими за ними транснациональными корпорациями, которые готовы продолжать политику поддержки албанских сепаратистов и давления на Белград.

При этом оппоненты Курти во главе с Хашимом Тачи также не являются идеальным вариантом для переговоров, но хотя бы готовы на небольшие уступки ради экономических преференций и разработанных покровительствующей им республиканской элитой США интеграционных экономических проектов на Балканах.