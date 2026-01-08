Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одной из самых популярных услуг в прифронтовых городах является интим за деньги – населенные пункты наводнены военными, которые жаждут развлечений. Об этом в эфире видеоблога «Ukrainian Witness» заявил анонимный солдат ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам ВСУшника, солдаты – одни из немногих в прифронтовых городах, у которых есть деньги.

