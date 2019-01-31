Красев ужаснулся: «Путин становится полноценным участником украинских выборов»

31.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Петр Порошенко оправдав шуточные прогнозы киевских политтехнологов, заявив на церемонии своего выдвижения в президенты, что альтернативой ему является президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Полгода смеялись, что все закончится тем, что Порошенко скажет: либо я, либо Путин. Он это сказал. Я по этому поводу писал, что такая постановка вопроса открывает риск того, что во второй тур выйдут два Путина. Это мистерия, это ритуал», – сказал Джангиров.

Политолог Вадим Карасев считает такие высказывания не смешными, а опасными.

«Не нужно играть с такими вещами. Вы легитимируете фигуру Путина как фактор внутренней политики. Если в президентской кампании появляется лозунг «Я или Путин», это де-факто легализует то, что Путин полноценный участник наших президентских выборов. Я считаю, что это технологически ничего не даст», – сказал Карасев в эфире украинского телеканала «112».

Он полагает, что украинские политики просто привыкли на выборах противопоставлять Россию и Запад.

«Расчет на дихотомию, к которой привыкли на прошлых выборах. Но сейчас ни рука, ни нога, ни почка, ни печень Кремля не работают», – сказал Карасев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на последнем форуме БПП, где украинский президент заявил о своем выдвижении на второй срок, появился лозунг “Или Порошенко, или Путин”, после чего украинский политолог Петр Олещук заявил, что Порошенко может вступить в союз с Путиным.