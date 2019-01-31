После переименования Днепропетровская область перейдет под другие знамена – истерика нациков

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

Националисты требуют переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а не в Днепровскую, как предлагается в поданном в ВР законопроекте президента Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители ряда националистических группировок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Они требуют от депутатов поддержать альтернативный законопроект №9310-1, которым область предлагается переименовать в Сичеславскую. При этом законопроект президента о переименовании области в Днепровскую называется “недостаточно патриотическим”.

Кроме того, в ходе пресс-конференции представленный как краевед и бывший участник АТО Юрий Фоменко заявил, что на месте нынешнего областного центра была столица племени уличей Пересичень, и это название якобы созвучно предлагаемому активистами.

«Днепровская область», к тому же, звучит недостаточно по-украински, такое название – явный компромисс с «Русским миром», – возмущается Фоменко.

«Днепровская область к ДНР близко, Сичеславская – очень далеко, – добавил он. – В войне Украины с Россией выживет кто-то один, компромиссов быть не может, компромисс – поражение. Поэтому очень важно, как называется область».

В свою очередь председатель Днепропетровской областной организации Национального союза краеведов Украины Игорь Кочергин сказал, что «Днепровская область» – недопустимый компромисс, который, к тому же, облегчит региону возможность выйти из состава Украины.

«С Днепровской областью можно перейти под другие знамена, а с Сичеславской – никуда уже», – утверждает Кочергин.

В поддержку своего названия области националисты проведут 5 февраля под Верховной радой митинг.

Напомним, что ранее украинский парламент переименовал Днепропетровск в Днепр, но для переименования области нужно конституционное большинство в 300 голосов.