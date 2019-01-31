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31.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Порошенко готовится к союзу с Путиным

Если президент Украины Петр Порошенко победит на выборах, то ему придется договариваться с теми, на кого делает ставку президент РФ.

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Петр Олещук, напомнивший, что на последнем форуме БПП, где украинский президент заявил о своем выдвижении на второй срок, появился лозунг “Или Порошенко, или Путин”.

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По словам эксперта, в этом лозунге он видит “логическую проблему”.

“Если все субъекты (кроме действующего президента) – это Путин, то союз с ними – это союз с Путиным. Насколько я понимаю, президент намерен выходить во второй тур и побеждать там. Второй тур требует создания коалиций, привлечения других кандидатов и их избирателей. То есть союза с Путиным? Или решительного отвержения любой помощи от Путина и гордого поражения?”, – задается вопросами Олещук.

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