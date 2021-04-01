Кравчук и Зеленский снова устроили клоунаду с перемирием на трупах – Монтян

01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Четверо погибших боевиков ВСУ, на смертях которых сейчас спекулируют киевские власти и националисты, подорвались, пытаясь пробить коридор на собственном минном поле, которое устанавливали иностранные специалисты.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «КРТ» рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Когда происходило заседание ТКГ, Кравчук сказал, что 1 апреля будет перемирие, а потом, через несколько часов, причем Офис президента раструбил во всех своих медиа-ресурсах, что как будто Россия отказалась от этого варианта, так называемого предпасхального перемирия», – начал беседу журналист Руслан Коцаба.

«Это полная и абсолютная клоунада, потому что никто официально перемирие и не прерывал. И две стороны, как обычно, обвиняли друг друга в нарушении перемирия», – прокомментировала Монтян.

«Но, как обычно, жертвы и какие-то разрушения были среди мирного населения только на неподконтрольной территории, а те жертвы, которые были со стороны подконтрольной территории, так и не удалось доказать, что к этому каким-то образом причастны непризнанные республики. Те четверо, которые погибли в Шумах, там не было зафиксировано никаких обстрелов со стороны ДНР», – добавила адвокат.

Она пояснила, что ВСУшники скорее всего погибли на своем же минном поле, которое устанавливали западные специалисты.

«Главная версия – они пытались пробить коридор на минном поле. Говорят, что эти мины (я сама слышала от детей, которые сидят в подвалах, есть у меня такое видео), там устанавливали эти минные поля какие-то иностранцы. И поэтому сами контрактники не захотели туда лезть, поэтому там погиб целый подполковник. И не было зафиксировано огня со стороны ДНР», – рассказала Татьяна Монтян.