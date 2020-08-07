Кравчук хочет сделать из Фокина козла отпущения

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина назначили членом украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске по просьбе Леонида Кравчука, который таким образом хочет отвести от себя недовольство националистов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил член ТКГ, бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фокина в Трёхстороннюю контактную группу в Минске позвал Кравчук. Может ему не хочется быть одному в кругу людей, которые на 30 лет его младше. А может быть, он хочет, чтобы Фокин взял на себя, с его ватными высказываниями, основной удар, чтобы Кравчук выглядел не самым реакционным членом делегации.

Я плохо представляю Фокина в делегации, потому что его взгляды резко расходятся с взглядами всей делегации. В первую очередь ему будет тяжело работать в такой атмосфере.

Лично у меня с ним уже возникло напряжения, когда на первой встрече он начал говорить о народе Донбасса, и рассказывать, что ему оттуда сообщают кто кого, там обстреливает на самом деле. А я ему ответил, что он много смотрит российского телевидения. После этого последовал странный посаж с его стороны: «Мы с вами просто с разных позиций», – возмутился он.

Напомним, ранее киевские националисты обвинили Леонида Кравчука в излишне «пророссийской» позиции, которая якобы угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, сторонники войны пришли в ужас от позиции Фокина по Донбассу.