Кравчук хвалит Зеленского: Хорошо дуришь русских Украины!

31.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Русским Украины нужно оставить возможность использовать свой родной язык не только на кухнях, но и для обработки их правильной идеологией в эфире нового телеканала, запуск которого анонсировал офис Владимира Зеленского.

Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

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«Половина людей общаются на русском языке. Ну, это откровенно. Иметь русскоязычный канал для того, чтобы эти люди слышали, что их уважают – русский язык – это язык уважения людей, которые имеют русское происхождение. Такой канал нам нужен, я поддерживаю эту идею», – заявил Кравчук.

«Рассчитан он будет на конкретных людей с конкретным языком. И пусть слушают этот канал и в Кремле», – уточнил экс-президент аудиторию нового ТВ-канала от Зеленского.

Напомним, на прошлой неделе в силу вступила новая редакция закона о языках на Украине, который закрепляет вытеснение родного для миллионов граждан русского языка из государственных органов, СМИ, сфер образования, науки и медицины.

Президент Украины Владимир Зеленский еще перед выборами обещал «внимательно изучить» языковой закон, однако уже после его победы глава предвыборного штаба и лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что партия не намерена восстанавливать действие отмененного майданщиками закона о региональных языках или предоставлять русскому языку статус второго государственного.

Сам Зеленский в беседе с журналистами иностранных изданий заявил, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».

Упомянутый выше экс-президент Леонид Кравчук еще в 1991-м году в своей агитационной листовке обращался к русскоязычному населению Украины и обещал, что «ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских».