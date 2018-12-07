Кравчук предлагает запретить въезд на Украину российским женщинам и собакам – могут быть диверсантами

07.12.2018

Если украинская власть приняла решение запретить въезд на Украину российским мужчинам, то такая же мера должна последовать и в отношении женщин

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, что он думает относительно этого запрета.

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“Чтобы не возникало таких вопросов, нужно, чтобы не было войны. Но раз власти приняли такой порядок, то у меня есть несколько пожеланий. Если речь идет о запрете въезда мужчин — а почему не женщин? Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо для всех — и для мужчин, и для женщин”, – сказал экс-президент.

При этом он добавил, что нужно изучать ситуацию по каждому конкретному лицу, а если запрет вводится в целом, то эту меру необходимо ограиничить периодом, накоторый введено военное положение.

“А если говорить о диверсантах, вы же понимаете, что диверсантом можно сделать даже пса. Если прицепить к нему мину, соответственно его обучить, он может подорвать какое‑то сооружение или автомобиль. Может? Может. По­этому ко всему нужно подходить конкретно.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.

В то же время в МИД РФ заявили, что Москва не будет принимать зеркальные меры в ответ на это ограничение.