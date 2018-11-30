30.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Порошенко похвастался очередным антироссийским запретом

На Украине ограничили въезд в страну гражданам Российской Федерации мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом в своем блоге сообщил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, также ужесточены условия регистрации россиян в областях, где недавно было введено военное положение.

«Предложил ужесточить требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан РФ. Предложения по этому попросил внести в течение 24 часов на утверждение. Украина ввела ограничения въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды “частных” армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ», – написал Порошенко.

Ранее «ПолитНавигатора» сообщил, что сразу после введения военного положения более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна закрыть границу с Россией и установить визовый режим с этой страной.

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