30.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Россия не станет отвечать на очередную выходку Порошенко

Москва не будет принимать зеркальные меры в ответ на введенное украинским президентом Петром Порошенко ограничение на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Украины, не столько государства, сколько режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Потому что если кто-либо попробует зеркально повторить то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах – к коллапсу. Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и в целом на Украине – это полная дисфункция государственного устройства и государства, как образования, которая является следствием диких телодвижений руководства страны», – пояснила представитель МИД РФ.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украина должна закрыть границу с Россией и установить визовый режим с этой страной.

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