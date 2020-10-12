Кремль дал понять, что Украина может бесплатно получить вакцину от Covid-19

12.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Создание вакцины от коронавируса завершает третью фазу, после чего начнётся период массового производства.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакцины хватает. Потом, вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше уже начнётся массированное производство. Конечно на платной основе, а на какой? С другой стороны, это, опять же, зависит от страны и от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила о том, что она хочет и как она хочет», – заявил Песков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент РФ заявил о готовности предоставить вакцину Украине, однако в первую очередь это будет зависеть от договороспособности Киева.

В то же время один из экспертов в Москве посчитал более целесообразным передать вакцину нуждающемуся в ней Донбассу, чем иметь дело с неадекватной Украиной.