Вместо безумной Украины вакцину от коронавируса нужно отдать Донбассу – Килинкаров

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

России нужно помочь ЛДНР в решении проблем с covid, чтобы люди почувствовали разницу на фоне Украины, где никто ничего не делает для стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом.

Об этом эфире телеканала «Россия1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет об информационной кампании по дискредитации российской вакцины против коронавируса, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, с нагнетанием истерии и заявлениями в СМИ многих украинских деятелей о том, что ничего нельзя брать из рук создателей «Новичка».

«На вот эти вот идиотские заявления, политизацию такой проблемы, было бы [правильным] направить эту вакцину на Донбасс, помочь Донбассу, помочь Донбассу медикаментами, помочь вакциной, помочь реагентами и многим другим, для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными.

А то, что касается Украины, поверьте мне, что там ситуация такая с covid, ну просто катастрофическая. И министр здравоохранения каждый день выходит на брифинги и озвучивает цифру роста covid, но при этом Украина в этом направлении ничего не делает, вакцины до конца этого года или середины следующего года точно не будет, и люди остаются в Украине «сам на сам» с этой проблемой.

Речь идет уже не просто о смертности стариков, уже цепляет людей среднего возраста, и это может быть колоссальной катастрофой для страны. И это будет ответственность Зеленского, который не предпринял всех возможных мер и мероприятий, направленных на борьбу с covid.

И если сегодня есть официальная вакцина, то правильно было бы поступить следующим образом: взять хотя бы образцы этой вакцины для того, чтобы специалисты в вашей стране дали оценку, сертифицировали, если она подходит, пожалуйста, употребляйте.

Но когда вы делаете политические заявления и для вас политическая составляющая, доминирующая над здравым смыслом и здоровьем людей и нации, то вы тогда просто предатели, вы просто люди, которые не хотят в трудный момент помочь выжить в этой ситуации. Вот и всё. И им политическую оценку дадут граждане Украины», – прогнозирует Килинкаров.

По его словам, сегодня особое внимание нужно обратить на тех людей, которые заслужили, чтобы им помогали.

«Тем самым продемонстрировать – вот альтернатива, вот такая Украина, которая не помогает людям, и вот есть жители Донбасса, которые в этих сложных условиях получили всё возможное для того, чтобы пройти этот сложный эпидемиологический процесс», – добавил экс-депутат.