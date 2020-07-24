Кремль объяснил, за какие заслуги Кадыров получил генеральское звание

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Присвоение главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звания генерал-майора не связано с недавним включением его и членов семьи в санкционные списки США.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пескова, Кадыров лично координирует антитеррористические операции в регионе и заслужил звание своей работой.

«Это никак не связано с американскими санкциями. Кадыров и сам на фоне любых санкций вполне в состоянии за себя постоять.

Что касается присвоения ему звания генерал-майора национальной гвардии, будучи главой региона, он координирует действия силовых ведомств, в том числе национальной гвардии при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, на определенных этапах которой принимают участие и подразделения национальной гвардии. В этой связи произошло такое присвоение и назначение.

Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал, и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом, ситуация была формализована», – заявил Песков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Госдепартамент внес главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в «черный список» из-за якобы «грубых нарушений прав человека».

Кадыров в свою очередь обвинил Помпео в заказном убийстве, которое повлекло за собой массовые акции протестов в США.