Кадыров вывалил стебный компромат на руководство Госдепа

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял недавнее включение себя и своих дочерей в санкционные списки США.

Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у нас в республике кто-то совершил преступления, при чем тут я? Если в Америке убили из-за цвета кожи человека, мы же не говорим Госдепу, Помпео, что ты виноват, что ты организовал это господин Помпео, что ты виноват, что ты организовал это против Дональда Трампа, хотя у нас есть информация от украинских спецслужб, что сто процентов Помпео это заказал, чтобы Дональд Трамп проиграл выборы. Стопроцентная информация от СБУ», – заявил Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что в отношении Помпео будут введены санкции и заморожены все его активы в республике.

«Вот, я его приглашал в гости, при всех я говорю, я уже не имею права (принять его), потому что у меня есть информация от спецслужб Украины, от СБУ, что это его заказ, и по его заказу убили господина Флойда, по его указанию, чтобы Дональд Трамп проиграл на выборах. Это украинские спецслужбы выдают информацию, они пишут, что работают с ЦРУ, со всеми спецслужбами. Все, отменяю свои приглашения и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета», – сказал глава Чечни.

Ранее Помпео заявил о том, что Госдепартамент США внес главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в «черный список» из-за якобы «грубых нарушений прав человека».