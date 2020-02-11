Кремль подтвердил, что Козак плотно займется Украиной

11.02.2020, Москва, Владимир Гладков

В Москве ещё надеются, что Украине удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе во время встречи нормандской четвёрки в декабре прошлого года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая пока не формализована», – заявил Песков.

«А интеграции кого с кем?» – уточнили журналисты.

«Ну, не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует, помимо Украины», – ответил пресс-секретарь.

Также он прокомментировал вопрос, состоится ли встреча в нормандском формате, если не будут выполнятся достигнутые в Париже договоренности.

«Мы фиксируем заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа. Пока идет рабочий процесс. Время еще есть. Надеемся, что удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе. Там определено, что должна быть проделана определенная работа», – рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина внёс некоторую ясность касательно распространяющейся в СМИ информации о возможной отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, занимавшегося украинским направлением.

Журналисты поинтересовались, подписано ли заявление Суркова об отставке.

«Нет, мы же не объявляли об этом», – ответил Песков.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, можно ли теперь говорить, что Козак будет главный сотрудник в администрации президента, который занимается Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские СМИ считают, что «Козак будет разделять и властвовать над Украиной».

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