В Киеве нахваливают сменщика Суркова – Козак вошёл в роль «доброго полицейского»

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, которы теперь отвечает за политику на украинском направлении – более конструктивный собеседник, чем его предшественник – помощник президента Владислав Сурков.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Ермака, он общается и встречается с Козаком.

«По тем вопросам, которые я продолжаю обсуждать, то продолжение согласования списка для следующих обменов, взаимного освобождения – это Дмитрий Козак. Я с ним встречался», – заявил Ермак.

«Как он? От Суркова отличается? Вы же с ним тоже знакомы?» – поинтересовался телеведущий Евгений Киселев.

«Да, отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло. Поэтому у меня достаточно позитивное (отношение)», – отметил Ермак.

Ранее политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к Суркову, заявил, что в российском руководстве есть два взгляда на перспективы конфликта в Донбассе, один из которых – изматывание Украины требованиями выполнять Минские соглашения – отстаивает помощник президента Владислав Сурков, а другой сценарий – скорейшее возвращение Донбасса под контроль Киева взамен на снятие санкций Запада – вице-премьер Дмитрий Козак.

Чеснаков также ранее заявлял, что Ермак, саботируя выполнение Минских соглашений, зачастую пытался «объехать» Суркова за счет своих связей с конкурирующим за влияние на украинском направлении Козаком.