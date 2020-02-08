«Козак будет разделять и властвовать над Украиной» – «ЗН»

08.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Назначение Дмитрия Козака куратором украинского направления российской внешней политики чревато для Киева серьезными проблемами, учитывая, что значительная часть украинского общества настроена на примирение с русскими.

Об этом в киевском интернет-еженедельнике «Зеркало недели» пишет старший научный сотрудник находящегося в подчинении президента Украины Института стратегических исследований Валерий Кравченко.

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Он положительно отвечает на вопрос, легко ли размыть «стойкость красных линий и национальную идентичность» украинцев, не соглашающихся на автономный статус Донбасса.

«Дискурс по этому вопросу подпитывает сам президент Владимир Зеленский: его новогоднее обращение в духе «какая разница» очень содействует планам Козака. Точнее, его назначение на «украинский вопрос» является вариантом реакции Путина в попытке помочь нам разобраться, кем мы являемся», – считает Кравченко.

Он полагает, что российский президент готовит новые ожидания украинцам, завуалировав это под что-то очень привлекательное – дешевый газ, масштабные инвестиции, благосостояние для каждого, свободу выбора языка и религии.

Также эксперт недоволен тем, что, по данным опроса Киевского международного института социологии, на сентябрь 2019 года 54% украинцев относятся к России хорошо и очень хорошо, а на востоке страны положительное отношение к РФ сохраняют 85% населения.

Автор пишет, что вряд ли «российские деньги уменьшат боль родственников погибших на фронте», но сомневается, что многих украинцев реально волнует эта проблема.

«Для части украинского сообщества формула примирения с «братьями-россиянами» привлекательна. Кто-то ностальгически вспоминает время Януковича и заводы, работавшие на экспорт в РФ, и мечтает, что все это вернется… Козак будет создавать иллюзии, разделять и властвовать над Украиной и ее обществом. А если не получится, то фрагментированное, разделенное государство — такая себе восточноевропейская «Босния и Герцеговина» — тоже удовлетворит Москву», – резюмирует Кравченко.

Как сообщал ПолитНавигатор», украинские политики опасаются, что Козак, Медведчук и Зеленский переформатируют Украину по «молдавскому сценарию».

Также высказывалось мнение, что Козак мог бы выстроить экономические отношения ЛДНР с Украиной по примеру Приднестровья, чья продукция на экспорт идет под молдавской регистрацией.

Ранее куратор украинского направления Кремля считался помощник президента РФ Владислав Сурков. Но недавно появилась информация о его грядущей отставке.

В то же время украинские эксперты считают, что в 22 башнях Кремля для Суркова всегда найдётся место.