Криминал захлестнул Украину. В Киеве требуют расстрелов

01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы Украина могла продолжить свое существование, необходимо ужесточение уголовного законодательства, включая введение смертной казни.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом криминогенное состояние в стране ужасное. Наверное, это вызвано в том числе тем, что у тех же полицейских опускаются руки, когда они видят, что их шефы содержат квазимилитарные, по сути, бандитские группировки, когда они должны оберегать, например, нападающих неонацистов от справедливой расправы. Я думаю, и на полицейских, и на нормальных оперов СБ такая ситуация влияет разрушительно», – заявил Гольдарб.

Он напомнил, как президент Украины Зеленский вызвал к себе главу МВД Авакова с отчётом о произошедшей бойне в Броварах.

«Не хочу дословно передавать неумный текст беседы, но коротко он выглядит таким образом:

– Ну что, как там?

– Та нормально, как сам?

– Тоже ничего, вы как?

– Тоже нормально. Семья, дом, дети, всё хорошо, зарабатываем. А что там вообще в Броварах?

– Та такое, постреляли.

– Твои, не?

– Не-не.

– Ну, так – всё нормально?

– Да, всё хорошо.

– Ну, ладно, извини, что помешал, не буду задерживать.

– Да не вопрос, надо будет – звони.

Всё», – обыграл диалог эксперт.

«Это гарант Конституции, это человек, который предлагает списки членов Кабмина, – отметил он. – Шмыгаля взял, смотрит так сурово. У нас «95 квартал» продолжается каждодневно».

«Что надо сделать и что будем, и что обязаны сделать, чтобы сохранить страну? Любые парамилитарные формирования должны быть распущены под страхом тюрьмы, долгой тюрьмы. Любое ношение любой формы, похожей на военную или полицейскую, должно быть наказано уголовно. Любой незаконно владеющий оружием должен сесть на 10 лет в тюрьму для того, чтобы ума вправилось, раз так не доходит.

Однозначно должна быть введена смертная казнь за убийство людей, за растление детей, за терроризм, за бандитизм, за государственную измену, за разорение страны и казны. Однозначно. И это будет сделано, иначе мы, перефразируя китайского лидера, обидим огромное количество украинцев, а я бы этого не хотел. Мы лучше обидим негодяев и бандитов», – добавил Гольдарб.