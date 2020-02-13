13.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Крым отказался «размениваться» на Донбасс


В Крыму отвергают любые попытки связать тему водоснабжения полуострова с урегулированием конфликта в Донбассе.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на крымских политиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс призвал украинские власти не путать экономику с политикой, а попытки связать возможность возобновления подачи воды в Крым с изменением ситуации в Донбассе назвал «лишним подтверждением того, что украинские власти неадекватно понимают процессы, происходящие на Украине».

В свою очередь председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с издание сказал, что Донбасс — это внутренний вопрос Украины, не имеющий отношения к Крыму.

«С таким же успехом они [украинские власти] могли попросить у России отдать Аляску взамен на поставки воды в Крым, или что-то еще более абсурдное», — заявил Гемпель.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава провластной фракции в Верховной раде Давид Арахамия не исключил возможность возобновления поставок воды в Крым взамен на передачу под контроль Киева границы ЛДНР с Россией.

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