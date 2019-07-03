Крымчане пока не ощутили себя полноценными гражданами РФ

03.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Жители Крыма спустя пять лет после вхождения полуострова в состав Российской Федерации продолжают испытывать бытовые трудности.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

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«Не один десяток лет Запад не признавал присоединение прибалтийских республик к Советскому Союзу. И разве это мешало ему развивать отношения с СССР? Нет. Ну, не ездили туда лидеры западных стран — и что? Жители Прибалтики страдали от этого? А почему жители Крыма должны страдать от отсутствия такого внимания? Хотя, конечно, здесь есть проблемы в чисто экономическом и бытовом смысле. Мобильная связь, еще некоторые моменты. Надо стремиться к тому, чтобы крымчане ощущали себя полноценными гражданами Российской Федерации», – сказал дипломат.

При этом он признал, что у жителей Крыма возникают проблемы при получении виз в страны ЕС.

«На территории Крыма выдают внутренние паспорта с соответствующей отметкой. Но в общегражданском загранпаспорте не указано непосредственно место жительства человека. Другое дело, что консульские учреждения стран Евросоюза при оформлении визовой заявки настаивают на том, чтобы была еще приложена копия внутреннего паспорта. Поэтому да, пока эти сложности сохраняются», – отметил Чижов, не уточнив, как эти сложности планируется решать.

Отметим, что многие российские банки, в том числе и государственные, отказываются работать в Крыму.

Кроме того, в Госдуме полагают, что для российских операторов мобильной связи Крым является Украины, а не РФ.

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