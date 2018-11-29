В России от санкций страдает только Крым

29.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Антироссийские санкции Запада больше всего ударили по крымчанам, а в отношении же остальной России западные ограничения практически никак не сказались.

Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас товарооборот с американцами минимальный. После санкций он вырос даже. Санкций никаких нет, кроме того, что человек 300 не могут въехать к своим виллам на Западе. Под санкциями у нас страдает реально Крым. Потому что российские паспорта у крымчан не признаются, они никуда выехать не могут в нормальные страны. Потому что требуется копия внутреннего паспорта. Если видят прописку, западные страны говорят – езжай в Киев и по украинскому паспорту получай.

Вот это санкции, это реальное неудобство. Представляете, в больницу надо срочно съездить в Германию, а вы можете поехать в Киев и как сепаратист оказаться там в какой-нибудь тюряге на несколько лет. Запрещен туризм в Крым, запрещен экспорт оттуда. Между прочим, крымский завод шампанских вин «Новый свет», он несколько сот тысяч бутылок экспортировал в Польшу и Германию. Вот это санкции.

У нас-то хоть какие санкции? Советский Союз жил под санкциями всю жизнь, причем вне зависимости от нашей политики. Они там ужесточались время от времени, но было 6,5 тысяч товаров, которые тупо было запрещено поставлять в СССР всегда. Например, станки для трехмерной обработки материалов, компьютеры определенной мощности, но выжили же. Если у нас была своя собственная промышленность, почему нет», – заявил Платошкин.