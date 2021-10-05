Крымчане в ООН призвали всех желающих посетить полуостров и не слушать ложь Киева

05.10.2021 22:51 (Мск), Женева, Константин Серпилин

Новости Украины

Организованная Киевом «Крымская платформа», на которой ни разу не были упомянуты проблемы и нужды простых крымчан, продемонстрировала всему миру, что Украине безразличны жители полуострова.

Об этом на заседании 48-ой сессии Совета по правам человека заявила председатель Международного совета российских соотечественников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Под предлогом так называемой российской агрессии Украина закрывает телеканалы. Без решения суда грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум «Крымская платформа» это доказал. «Крымская платформа» продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными. Заявили, что хотят защищать права жителей Крыма, но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан. Проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали это на себе», – сказала она.

Общественница напомнила, что Крым пережил уже пять устроенных Украиной блокад.

«Крым по-настоящему закалился в условиях блокады со стороны Украины. Полуостров пережил пять устроенных Украиной блокад – экономическую, транспортную, водную, информационную и энергетическую. Вспомним недавний инцидент – подрыв газопровода в селе Перевальное. Диверсию совершили завербованные агенты из Украины. Они уже признались правоохранительным органам. Я надеюсь, что киевский режим перестанет подрывать мирную жизнь крымчан. За все эти годы мы выстояли и пережили многие нарушения прав человека со стороны Украины. Теперь хотим сбросить оковы последней блокады – информационной. Я приглашаю всех желающих посетить Крым. Хватит слушать ложь Киева и его подчинённых организаций, которые вы называете правозащитными», – резюмировала она.

Представитель Международного совета российских соотечественников также предложила в итоговом документе 48-ой сессии Совета по правам человека закрепить призыв крымчан в ООН посетить полуостров с официальным визитом.