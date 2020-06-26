Крымские татары: Мы вернулись в родную российскую гавань

26.06.2020, Москва, Олег Кравцов

За четверть века своей независимости Украина не смогла решить проблемы крымских татар, положение которых значительно улучшилось после воссоединения полуострова с Россией.

Об этом «Комсомольской правде» заявила председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, прокомментировавшая намерение турецких политиков добиться признания Анкарой российского статуса Крыма.

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«Если мы говорим о признании Турцией Крыма как территории России, то в этом вопросе турецкая сторона должна задуматься, в первую очередь, о крымских татарах, которые являются коренным населением полуострова. На своих мероприятиях мы всегда говорим о том, что Турции стоит задуматься о проблемах крымских татар, которые не были решены за 25 лет в Украине. Ещё в Советском Крыму была Крымская Автономная социалистическая республика, в этом году ей бы исполнилось 100 лет. Потому Крым действительно вернулся в родную гавань», – скзаала представитель крымских татар.

По ее мнению, если Турция признает Крым российским, то следом это сделают все тюркские государства.

«Затем последует открытие аэропортов и настройка логистики между нашими странами, – прогнозирует Селендили. – Также в Турции есть инвесторы, которые хотят работать в Крыму, но из-за санкций не способны реализовывать перспективные проекты. Одним из направлений может стать сельское хозяйство, а при условии, что Северо-Крымский канал закрыт, это в перспективе выгодные вложения».

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