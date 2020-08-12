Крымский террорист на Украине получил приговор за хулиганку в Киеве

12.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Осужденный за подготовку теракта в Крыму и выпущенный по обмену на Украину анархо-радикал Александр Кольченко получил приговор на сорок часов исправительных работ за хулиганские действия, совершенные накануне во время акции у посольства Белоруссии в Киеве. Тогда полиции удалось задержать некоторых участников, пытавшихся бросать в дипломатическое учреждение яйцами.

В рапорте, составленном киевскими полицейскими после задержания Кольченко, указано, что во время митинга под посольством Белоруссии он высказывался нецензурной бранью в адрес правоохранителей, а при попытке задержания стал дергать силовиков за форменную одежду и проявлял «злостное неподчинение».

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О приговоре Кольченко с горечью сообщил его подельник, также осужденный в РФ за терроризм и выменянный на Украину, – Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Саньке Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Белоруссии сегодня присудили 40 часов исправительных работ…

Мы что, уже живем в России или в Белоруссии? Открытый суд, на который не пустили никого из прессы. Милицейские (это не опечатка) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированной на видео. Судья, идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостному неповиновению сотрудникам милиции (это опять не опечатка).

Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и екс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения», – грозит Сенцов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что украинские полицейские смогли задержать далеко не всех радикалов, нарушавших порядок возле посольства Белоруссии. Одного из них отбили «побратимы», в очередной раз показав беспомощность сотрудников МВД перед «активистами».