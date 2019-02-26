Крымско-татарский депутат Госдумы решил писать свой учебник истории

26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, возмутившийся недавно указанием факта сотрудничества части крымских татар с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, решил написать свою книгу о соотечественниках – героях, воевавших против нацистов.

Об этом Бальбек сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат намерен издать несколько томов, где будут перечислены все фронтовики-крымские татары.

«Совместно с учеными КИПУ и представителями общественных движений Крыма мы решили создать так называемую книгу памяти. Ранее ученые рассказывали нам о некоторых крымских татарах, которыми поистине может гордиться наш народ. В нашей же книге мы соберем материалы обо всех крымских татарах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и освобождавших Родину от немецких оккупантов. Главная цель – не забыть никого», – написал Бальбек.

Ранее автор учебника по истории Крыма для 10-классников, профессор КФУ Сергей Юрченко заявил, что его книга, раскритикованная Бальбеком, основана на реальных исторических фактах и не унижает какой-либо из народов. Ученый подчеркнул, что в научном труде указано о случаях предательства и представителей других национальностей, населявших тогда Крым.